Васильев о переходе Жураускайте в Литву: «Она подавала надежды, но результаты не впечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства страны биатлонистки Лидии Жураускайте.

Теперь 22-летняя спортсменка будет выступать за Литву.

«Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты не впечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас.

Тем более у нас достаточное количество своих спортсменов, которых надо раскрывать. Потенциал у них очень хороший, но, к сожалению, они пока в тени. Есть очень талантливые и девочки, и ребята, с которыми можно работать и доводить их до высочайшего уровня.

Поэтому не думаю, что уход Жураускайте сильно отразится на составе сборной команды», – сказал Васильев.