Васильев о переходе Жураускайте в Литву: «Она подавала надежды, но результаты не впечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас»

Теги сборная России жен Дмитрий Васильев сборная Литвы жен Лидия Жураускайте Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства страны биатлонистки Лидии Жураускайте.

Теперь 22-летняя спортсменка будет выступать за Литву.

«Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты не впечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас.

Тем более у нас достаточное количество своих спортсменов, которых надо раскрывать. Потенциал у них очень хороший, но, к сожалению, они пока в тени. Есть очень талантливые и девочки, и ребята, с которыми можно работать и доводить их до высочайшего уровня.

Поэтому не думаю, что уход Жураускайте сильно отразится на составе сборной команды», – сказал Васильев.

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