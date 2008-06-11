Максим Цветков: «Еще на чемпионате мира мне сказали, что в сборную я не попадаю. Это вообще неправильно»

Российский биатлонист рассказал, когда узнал о том, что не попадет в сборную для подготовки к сезону-2019/20.

– Неожиданности не было, потому что мне сказали об этом уже зимой. Критерии? Я не знаю, по каким критериям набирали команду. Я их не слышал, не видел. Когда мы задавали вопросы, их не было. Я спрашивал об этом у Драчева на общем собрании – когда будут эти критерии? Ничего сказано не было. А в открытом доступе я их не находил.

Мне сказали о решении не включать в команду в середине сезона. Я считаю, это вообще неправильно. Тебе по сезону говорят, что ты уже в сборную не попадаешь!

– Когда это было?

– На чемпионате мира.

– Контакт с тренерами как-то сейчас держится?

– Когда тебе говорят на чемпионате мира, что тебя не будут брать в сборную – как можно общаться с людьми, которые по сезону тебе говорят такие слова? Не особо приятно. Сейчас стараюсь об этом не думать.

– назвал вас «слабаком», объясняя непопадание в сборную.

– Давайте оставлю без комментариев. С Дмитрием пытался разговаривать, выходит всегда одно и то же. Его не исправить. У него работа, он создает шоу, окей. Я для себя выводы сделал, на этом ограничусь.

– Есть уверенность в том, что мы дождемся вас в следующем сезоне в сборной?

– Конечно, готовлюсь к этому. Если бы уверенности не было, я бы бросил это дело, – сказал Цветков.