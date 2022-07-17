При крушении вертолета, которым управлял биатлонист Малиновский, никто не выжил

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При крушении вертолета Robinson, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский, никто не выжил.

Трагедия произошла в Камчатском крае. Ранее сообщалось, что на борту находились четыре человека.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днем 17 июля в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», – цитирует РИА Новости сообщение МЧС России.

25-летний Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.

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