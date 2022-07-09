Андрей Прокунин: «У меня было предложение поработать в одной из сборных России, однако я предпочел продолжить работу за границей»

Андрей Прокунин опроверг информацию о том, что может стать одним из тренеров сборной России по биатлону в будущем сезоне.

«У меня было предложение поработать в одной из сборных России и от одной из региональных команд, однако я предпочел продолжить работу за границей.

Контракт уже подписан, занимаюсь оформлением визы. Пока не могу назвать страну, но скажу, что это точно не Южная Корея, где я работал в последнее время», – сказал Прокунин.

Андрей Прокунин может войти в тренерский штаб сборной России по биатлону (Metaratings)

«Никогда не было таких разговоров». Нуждов опроверг информацию о том, что Прокунин может войти в тренерский штаб сборной России