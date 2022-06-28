Сборная Швеции выступит на летнем ЧМ по биатлону в Рупольдинге

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Сборная Швеции по биатлону выступит на летнем чемпионате мира, который пройдет в Рупольдинге с 25 по 28 августа.

Об этом сообщил главный тренер команды Йоханнес Люкас.

«Самое большое изменение [в подготовке] заключается в том, что мы будем чаще соревноваться в летний сезон. Это значит, что среди прочего мы выступим на летнем ЧМ в Рупольдинге.

В середине августа станут известны итоги летнего чемпионата Швеции, и сразу после этого мы определимся с составом на турнир.

Опыт предыдущих лет подсказывает, что в это время мы обычно находимся в хорошей форме, поэтому большая часть национальной команды отправится на ЧМ», – сказал Люкас.

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