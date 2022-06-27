Йоханнес Бо о том, что Норвегия не стала подавать заявку на ЧМ-2027: «Может быть, федерация хочет пораньше отправить меня в отставку?»

Пятикратный олимпийский чемпион отреагировал на новость о том, что Норвегия не стала подавать заявку на проведение чемпионата мира по биатлону-2027.

Бо планирует завершить карьеру после Олимпийских игр-2026. Однако биатлонист оставлял для себя возможность выступить на ЧМ-2027 в случае, если турнир проходил бы в Норвегии.

«Это стало финальной точкой. Может быть, федерация хочет пораньше отправить меня в отставку?» – сказал Бо.

«Ожидал от биатлонистов Норвегии большей смелости. Я бы постарался подать такую заявку, которой невозможно отказать», – отметил .

«Моя самая большая мечта – участие в домашнем чемпионате мира», – заявила .

На проведение ЧМ-2027 претендуют эстонский Отепя и финский Контиолахти.