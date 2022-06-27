Йоханнес Бо о том, что Норвегия не стала подавать заявку на ЧМ-2027: «Может быть, федерация хочет пораньше отправить меня в отставку?»

Теги Чемпионат мира по биатлону Союз биатлонистов Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо отреагировал на новость о том, что Норвегия не стала подавать заявку на проведение чемпионата мира по биатлону-2027. 

Бо планирует завершить карьеру после Олимпийских игр-2026. Однако биатлонист оставлял для себя возможность выступить на ЧМ-2027 в случае, если турнир проходил бы в Норвегии. 

«Это стало финальной точкой. Может быть, федерация хочет пораньше отправить меня в отставку?» – сказал Бо. 

«Ожидал от Союза биатлонистов Норвегии большей смелости. Я бы постарался подать такую заявку, которой невозможно отказать», – отметил Тарьей Бо

«Моя самая большая мечта – участие в домашнем чемпионате мира», – заявила Ингрид Тандревольд.

На проведение ЧМ-2027 претендуют эстонский Отепя и финский Контиолахти. 

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