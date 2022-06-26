Оружейник СБР Иван Титов: «У винтовок Anschütz бывают проблемы с выбросом гильз, у ижевских винтовок таких проблем нет»

Оружейник Союза биатлонистов России ( ) Иван Титов сравнил российские винтовки «БИ-7» и немецкие винтовки от Anschütz.

«С патронами пока особой ясности нет. Я знаю, что сейчас все хорошо и они есть, но будем думать, что и как делать дальше. Этим в СБР занимается Барнашов, он заказывает и закупает патроны. Я думаю, что это можно будет решить.

У Anschütz бывают проблемы с выбросом гильз, у ижевских винтовок таких проблем нет, плюс у нее очень надежный боек – он как на автомате и терпит много выстрелов. А на Anschütz он, бывало, ломался. Немецкие производители что-то придумали, и в последнее время поломки происходят не так часто, но все равно его надежность гораздо ниже», – сказал Титов.