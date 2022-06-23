Ольга Зайцева: «Я придерживаюсь взглядов Майгурова. У нас было много людей, которые обещали, но обещания практически не были выполнены ни у кого»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила поддержку Виктору Майгурову на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я, наверное, придерживаюсь взглядов Виктора. Я знаю этого человека, знаю как спортсмена и как руководителя, знаю, сколько лет он работал и где работал. И, наверное, его программе доверяю и верю больше, чем обещаниям.

Потому что у нас было много людей, которые обещали, но практически обещания не были выполнены ни у кого. Но здесь и нельзя обещать – надо просто действовать и работать.

Я думаю, что наш биатлон надо спасать тем людям, которые в нем бегали и очень хорошо разбираются. Последние два года под руководством Майгурова показали, что это было неплохо», – сказала Зайцева.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами?