Виктор Майгуров: «Основа моей предвыборной программы – продолжение работы, начатой два года назад. Наша команда не продает воздушные замки, вся работа на виду»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался о своей предвыборной программе.

«Основа моей предвыборной программы – продолжение работы, начатой два года назад. Это развитие региональной программы и сборной России, они взаимосвязаны. Мы проводим индивидуальную работу с каждым из региональных членов. Есть реальные результаты работы нашей команды, мы не продаем воздушные замки, и вся работа на виду», – сказал Майгуров.

Выборы президента СБР пройдут завтра. На пост претендуют Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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