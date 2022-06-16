Алексей Нуждов: «Я бы 20% времени тратил на сборную, а 80% на региональные проблемы. Не разделяю подход последних президентов СБР»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал, почему выдвинул свою кандидатуру на пост президента организации.

Выборы главы СБР пройдут 23 июня, второй кандидат – действующий президент .

«С Драчевым в 2020-м у нас закончилось тем, что ситуация была критичная по различным причинам. На тот момент я думал: не мне руководить, есть ребята, у которых больше возможностей, желаний, знаний. Мне казалось, что Виктор Майгуров отвечает этим требованиям.

Но мы поработали вместе два года, и я вижу: наши подходы, взгляды на работу, цели и задачи, стратегию и тактику совершенно не совпадают. Не говорю, что я прав, а он не прав. Мнения разошлись, это нормально. Просто время совместной работы показало, что его методы не решают те задачи, которые, как я понимаю, должен решать СБР.

Что такое общероссийская федерация? Главный принцип – максимальная открытость. Бюджет, цели, задачи, стратегия и принятие решений – все это должны быть открыто для членов федерации и всех любителей биатлона. Что из этого сейчас известно? Ничего.

Все вертится вокруг сборной. Но нельзя судить об эффективности работы президента и федерации только по сборной. Да, президент должен заниматься сборной, тратить на нее какое-то время. Но не большую часть – это мое убеждение.

Сборная – это верх пирамиды: там должны быть лучшие кадры и лучший администратор в спорте высших достижений – главный тренер. Они должны 100% времени – день и ночь – заниматься сборной. А президент – не должен. Он должен включаться, оказывая посильную помощь, когда их возможностей не хватает.

Тренеры и спортсмены сборной – это штатные сотрудники ЦСП Минспорта: они получают зарплаты, имеют трудовой договор, функциональные обязанности. Президента Федерации в штате ЦСП нет. И не может быть, так как он работает в общественной организации, а не в Минспорте.

Поэтому рулить тренерским штабом, составами на подготовку, на гонки, принципами подготовки, отбора и прочим должен главный тренер. СБР просто согласует и утверждает его решения в соответствии с Уставом. Что касается президента, то он служит гарантом того, что все это не превратится в профанацию.

Я бы 20% времени тратил на сборную, а 80% на региональные проблемы. У меня есть практический опыт, как их решать.

По официальным данным у нас 20 тысяч занимающихся биатлоном – где-то в журналах, на бумагах они есть. Реально, думаю, занимается тысяч 5. А школ и инфраструктуры, тренеров – всего этого у нас как раз на 20 тысяч. Давайте доведем реальное количество занимающихся до этой цифры, давайте поднимем регионы, которые в основном брошены – я могу долго их перечислять.

Последних президентов СБР больше увлекала сборная. Я не разделяю этот подход», – сказал Нуждов.

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку