«Пекин стал для нас определяющим опытом». Оргкомитет Олимпиады-2026 представит план проведения Игр к концу текущего года

Оргкомитет зимней Олимпиады-2026 рассчитывает представить генеральный план проведения Игр к концу текущего года.

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. План включает в себя вопросы логистики, размещения спортсменов, работы СМИ и другие аспекты.

«Пекин-2022 стал для нас определяющим опытом. Делегация от Милана и Кортина-д’Ампеццо участвовала в программе наблюдателей, чтобы собрать как можно больше информации от оргкомитета.

С учетом, что обстоятельства были особенными из-за пандемии, каждый член делегации вернулся в Италию, получив личный и профессиональный опыт, который поможет им в дальнейшей подготовке», – заявил Джованни Малаго, глава Олимпийского комитета Италии.