Каролине Кноттен попала в велосипедную аварию

Норвежская биатлонистка Каролине Кноттен получила повреждения, упав с велосипеда во время тренировки.

30 апреля Кноттен и выступающая за Бельгию Лотте Лие проводили совместную велотренировку. На мосту в Треттене (Норвегия) Кноттен не справилась с управлением и перелетела через руль.

По словам Лие, Каролине могла упасть из-за того, что на дороге лежал гравий.

«Мало что помню о том, что случилось, прежде чем я оказалась на обочине. Но мне повезло – я отделалась несколькими ссадинами. Да, болит лицо и глаз, но в целом все нормально.

Врачи были немного обеспокоены, так как я не смогла объяснить, почему произошла авария.

Хорошо, что я была в шлеме. Без него было бы гораздо хуже», – рассказала Кноттен.

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