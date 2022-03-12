Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Херманн – 2-я, Экхофф – 3-я

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в масс-старте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 30.11,6
2. Дениз Херманн (Германия) – 22,1
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 35,7
4. Стина Нильссон (Швеция) – 43,1
5. Маркета Давидова (Чехия) – 44,5
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 48,9
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 49,2
8. Линн Перссон (Швеция) – 51,0
9. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 51,6
10. Франциска Пройс (Германия) – 52,7
Скорострельность
1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.29,8 (4)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.31,4 (2)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.36,1 (5)
4. Доротея Вирер (Италия) – 1.38,9 (3)
5. Линн Перссон (Швеция) – 1.41,1 (1)
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.42,4 (1)...
13. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.47,0 (1)...
16. Дениз Херманн (Германия) – 1.48,6 (2)
Без промахов гонку прошла одна спортсменка – немка Ванесса Фойгт.