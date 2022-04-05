Тренер Нигматуллиной о критике Шашилова: «Пошла байка про украденный миллион у детей. Мне было смешно. Все выездные сборы на Эльбрус были сделаны за свой счет»

Ильшат Нигматуллин, тренер и муж биатлонистки Ульяны Нигматуллиной, рассказал об эффективности самоподготовки.

«Ей идет именно эта подготовка, Ульяне нужен индивидуальный подход. Тем более, в сборной ее не знали. Я знаком с ней семь лет. По истечении четырех лет я уже понимаю, что можно сделать и как ее тренировать.

Еще не могу не вспомнить про интервью Михаила Викторовича (Шашилова). Я, как вы знаете, в течение сезона не давал ни одного интервью, чтобы не навредить ей. Я здесь, она там. Сборная контролировала ее в перевозке на тренировочные мероприятия.

Пошла такая байка про украденный миллион у детей (Шашилов говорил, что решение Нигматуллиной может повлиять на финансирование детского спорта – Sports.ru). Мне тогда было смешно. Во-первых, ЦСП в Удмуртии, как и в большинстве регионов, не занимается детским спортом. Их средства не уходят в детский спорт. Они обеспечивают взрослых. Может быть, в Свердловской области по-другому.

Во-вторых, все выездные сборы на Эльбрус – в мае 21 день и в октябре 14 дней – были сделаны за свой счет. Ни ЦСП, ни тем более СБР нам их не оплачивал. Мы хотели результат, мы добивались его. Мухамедзянов, Плицев также ездили за свой счет», – рассказал Нигматуллин.

«Хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную». Интервью-исповедь Михаила Шашилова – шефа биатлонисток