Тренер Нигматуллиной о критике Шашилова: «Пошла байка про украденный миллион у детей. Мне было смешно. Все выездные сборы на Эльбрус были сделаны за свой счет»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Михаил Шашилов Виктор Плицев Ильназ Мухамедзянов Ильшат Нигматуллин Биатлон

Ильшат Нигматуллин, тренер и муж биатлонистки Ульяны Нигматуллиной, рассказал об эффективности самоподготовки.

«Ей идет именно эта подготовка, Ульяне нужен индивидуальный подход. Тем более, в сборной ее не знали. Я знаком с ней семь лет. По истечении четырех лет я уже понимаю, что можно сделать и как ее тренировать.

Еще не могу не вспомнить про интервью Михаила Викторовича (Шашилова). Я, как вы знаете, в течение сезона не давал ни одного интервью, чтобы не навредить ей. Я здесь, она там. Сборная контролировала ее в перевозке на тренировочные мероприятия.

Пошла такая байка про украденный миллион у детей (Шашилов говорил, что решение Нигматуллиной может повлиять на финансирование детского спорта – Sports.ru). Мне тогда было смешно. Во-первых, ЦСП в Удмуртии, как и в большинстве регионов, не занимается детским спортом. Их средства не уходят в детский спорт. Они обеспечивают взрослых. Может быть, в Свердловской области по-другому.

Во-вторых, все выездные сборы на Эльбрус – в мае 21 день и в октябре 14 дней – были сделаны за свой счет. Ни ЦСП, ни тем более СБР нам их не оплачивал. Мы хотели результат, мы добивались его.  Мухамедзянов, Плицев также ездили за свой счет», – рассказал Нигматуллин.

«Хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную». Интервью-исповедь Михаила Шашилова – шефа биатлонисток

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