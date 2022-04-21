Яна Романова: «О Мироновой говорят: «Научите вы Свету стрелять!» Все может быть не так просто, и у ее стрельбы могут быть разные объяснения»

Бывшая российская биатлонистка высказалась о том, может ли спортсмен улучшить стрельбу.

– На сколько процентов можно улучшить стрелковые навыки биатлониста за сезон? На фоне критики, с которой сталкиваются члены наших сборных команд, таким вопросом часто задаются болельщики.

– С одной стороны, могут сильно мешать ошибки, приобретенные в детстве. Их очень сложно исправить, прежде всего, в сознании спортсмена. Многие думают, «Меня так учили, я так делал и буду делать», и сдвига не происходит.

Если уровень стрелковой подготовленности недостаточно высокий, темп прироста может быть большой. А если спортсмен стреляет, например, 90%, он до 92-х может не сдвинуться никогда. Чем выше класс, тем сложнее улучшить результат.

Вот говорят, например, о – «Научите вы Свету стрелять!» Все может быть не так просто, и у ее стрельбы могут быть разные объяснения. Не у всех есть способности к стрельбе, представьте, что у нее нет больших способностей, но несмотря на это она сумела попасть в сборную и пытается что-то демонстрировать. А может быть так, что спортсмен просто недостаточно работает – я часто слышу от тренеров, что в тренаже, в стрелковой работе сейчас люди часто дают себе поблажки.

Мне в этой связи из собственного опыта в сборной вспоминается – как много времени она проводила со своей винтовкой. Сколько она занималась тренажом самого разного вида, как занималась мини-подгонкой, выверяя ремень до последнего миллиметра. Так работать способны единицы, но спортсмен высокого класса должен понимать, что каждая мелочь имеет значение. Нужно отдаваться этому труду, потому что жизнь спортсмена коротка. Тут каждый габаритик имеет вес – не прошел габарит, и ты без медали.

Когда смотрела Олимпиаду в Пекине – мужскую эстафету, индивидуальную гонку – снова об этом думала. Путь каждого спортсмена по-своему непростой, у всех бывают сложности в карьере. И вот он стоит на рубеже и остался последний миг, последний шанс, и все могло бы быть иначе. Когда ты болеешь за спортсмена, это «если» так и вертится в голове. Ах если бы, ах если бы, – сказала Романова.