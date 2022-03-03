Дмитрий Губерниев: «Биатлона не будет! Сегодня Кубок мира не комментирую»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что телеканал сегодня не покажет женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в .

«А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня КМ не комментирую...» – написал Губерниев.

Сегодня «Матч ТВ» отказался от показа финальных забегов классического спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.

Ранее сборные России по биатлону и лыжным гонкам отстранили от международных соревнований.

«Матч ТВ» не показывает финальные забеги лыжного спринта на Кубке мира в Драммене, хотя гонки стояли в программе