Дмитрий Губерниев: «Биатлона не будет! Сегодня Кубок мира не комментирую»

Теги телевидение Кубок мира по биатлону Дмитрий Губерниев Матч ТВ Контиолахти Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что телеканал «Матч ТВ» сегодня не покажет женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

«А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня КМ не комментирую...» – написал Губерниев.

Сегодня «Матч ТВ» отказался от показа финальных забегов классического спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.

Ранее сборные России по биатлону и лыжным гонкам отстранили от международных соревнований.

«Матч ТВ» не показывает финальные забеги лыжного спринта на Кубке мира в Драммене, хотя гонки стояли в программе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные