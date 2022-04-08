Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии. Его заменит Вегард Битнес

Немец Рикко Гросс ушел с поста тренера мужской сборной Австрии.

Новым тренером мужской австрийской команды станет норвежец Вегард Битнес. С 2016 по 2019 год он работал с австрийскими биатлонистками, а в последние три года был главным тренером сборной США. Его ассистентом будет Людвиг Гредлер.

Маркус Фишер сохранит должность тренера женской сборной Австрии. Тренер по стрельбе покинет свой пост.

Чемпион мира через свою компанию Dominik Landertinger Performance будет консультировать австрийских тренеров по вопросам планирования тренировок и соревнований.