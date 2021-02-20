Хаузер стала первой австрийской биатлонисткой в истории, победившей на чемпионате мира

Биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала первой представительницей Австрии, победившей на чемпионате мира.

Сегодня Хаузер одержала победу в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

До Хаузер у Австрии было два золота в гонках чемпионатов мира, но только у мужчин: в 2000-м выиграл индивидуальную гонку, в 2009-м победил в масс-старте.

На ЧМ-2021 Хаузер завоевала три медали: помимо золота в гонке с общего старта, она взяла также серебряные награды в пасьюте и смешанной эстафете.