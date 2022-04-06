Доротея Вирер о возможном продолжении карьеры: «На данный момент скорее да, чем нет. Но мне все еще нужно время, чтобы привести в порядок мысли»

Итальянская биатлонистка высказалась о возможном продолжении спортивной карьеры.

«На данный момент (я бы сказала) скорее да, чем нет. Но мне все еще нужно время, чтобы привести в порядок мысли, прежде чем я приму окончательное решение.

Когда достигаешь пика своей карьеры и выигрываешь даже больше, чем мечтал, возникают сомнения, вопросы.

Мне многие пишут и просят, чтобы я продолжила выступать. Я счастлива – это дает мне дополнительный импульс, ведь это означает, что люди любят биатлон так же, как и я.

С тех пор, как я вышла замуж, чувствую себя счастливой, я нашла нужного человека. Очень важно чувствовать себя счастливой каждый день, даже во время постоянных разъездов.

Вопрос в том, сколько я еще смогу так жить. Я выросла в большой семье, и моей мечтой всегда было иметь такую же в будущем.

Олимпиада-2026? Для спортсмена четыре года – очень большой срок. Оставаться на высоком уровне никогда не бывает легко, в том числе и потому, что в спорт приходят более молодые и быстрые девушки. Нужно быть реалистом, это будет крайне сложно», – сказала Вирер.