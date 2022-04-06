Ольга Зайцева: «Вижу ли я Большунова биатлонистом? А смысл ему переходить? В принципе, он может, но где-то год ему надо потренироваться в стрельбе»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева оценила перспективы лыжника Александра Большунова в биатлоне.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что к следующему сезону в биатлонную команду могут пригласить представителей лыжных гонок.

– Представляете себе Большунова в биатлоне?

– Это больше похоже на шутку, пусть сегодня уже и не 1 апреля. Вижу ли я Большунова биатлонистом? А смысл ему в биатлон переходить? Он достигает в своем виде спорта званий и высот. Зачем ему в биатлон уходить? Спасать страну? Но когда человек получает удовольствие от того вида спорта, в котором он с детства, когда у него есть результаты, то у него даже и мыслей таких нет.

Такие мысли могут быть только у спортсмена, который в своем виде выступает плохо, занимает невысокие места. Тогда он думает о том, чтобы что-то поменять. Да, биатлонисты и должны быть лет до 15 лыжниками, а потом уже или в биатлон уходить, или продолжать выступать в лыжах. Но не все лыжники могут стать биатлонистами. Потому что это другой вид спорта.

– Но Анфиса Резцова смогла стать олимпийской чемпионкой в обоих видах.

– Да, но раньше были другие времена, другие скорости. Да, конечно, в принципе, он может стать биатлонистом. Но год ему где-то надо будет потренироваться в стрельбе. Стрелять тоже нужно уметь. Нужно иметь темперамент для стрельбы. Все могут кем-то стать, если стараться, если трудиться, – сказала Зайцева.