Дмитрий Губерниев: «Большунов в биатлоне – это то же самое, что сделать его заместителем генпрокурора или спикером Госдумы. Саша на своем месте»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Союза биатлонистов России (СБР) о трехкратном олимпийском чемпионе по лыжным гонкам .

«Возможно, пригласим кого-то из лыжников в биатлон в следующем сезоне. Не Большунова, конечно, но кого-то точно хотим», – заявил Майгуров.

«На месте я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову. Он играет сейчас, может защищать честь России в любом виде спорта. И к нему нет никаких нареканий, потому что двойные стандарты.

Большунов в биатлоне – это то же самое, что сделать его заместителем генерального прокурора, спикером Госдумы и так далее. Саша на своем месте. А вот то, что надо дать винтовки экспериментальной группе лыжниц, – это да», – сказал Губерниев.