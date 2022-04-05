Дмитрий Губерниев: «Большунов в биатлоне – это то же самое, что сделать его заместителем генпрокурора или спикером Госдумы. Саша на своем месте»

Теги Александр Овечкин лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Александр Большунов Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о трехкратном олимпийском чемпионе по лыжным гонкам Александре Большунове.

«Возможно, пригласим кого-то из лыжников в биатлон в следующем сезоне. Не Большунова, конечно, но кого-то точно хотим», – заявил Майгуров.

«На месте СБР я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову. Он играет сейчас, может защищать честь России в любом виде спорта. И к нему нет никаких нареканий, потому что двойные стандарты.

Большунов в биатлоне – это то же самое, что сделать его заместителем генерального прокурора, спикером Госдумы и так далее. Саша на своем месте. А вот то, что надо дать винтовки экспериментальной группе лыжниц, – это да», – сказал Губерниев.

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