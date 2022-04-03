Владимир Драчев: «Команда не сумела переварить объем работы, который дал Шашилов. Но на следующий год может случиться прорыв»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил работу Михаила Шашилова в женской национальной команде.

«Мы вряд ли будем выступать в следующем сезоне на Кубке мира. Но с нынешней формой бороться с иностранными конкурентками мы бы не смогли, шансов бы не было. Если раньше были хоть какие-то варианты при удачной стрельбе... Но в этом году мы колоссально проигрывали.

Говорить о каких-то достижениях я бы не стал. Команда не сумела переварить объем работы, который им дал Шашилов. Никто не смог справиться с предложенными функциональными нагрузками. Кто в будущем сможет переварить этот объем, тот сможет и бежать. Есть такие тенденции в спорте, что после сильных нагрузок сложно выйти из сезона. Но на следующий год может случиться прорыв.

Посмотрим, что будет в следующем году. Но пока все идет к тому, что мы не будем соревноваться на Кубке мира», – сказал Драчев.