Владимир Драчев: «Команда не сумела переварить объем работы, который дал Шашилов. Но на следующий год может случиться прорыв»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Союз биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Шашилов Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил работу Михаила Шашилова в женской национальной команде.

«Мы вряд ли будем выступать в следующем сезоне на Кубке мира. Но с нынешней формой бороться с иностранными конкурентками мы бы не смогли, шансов бы не было. Если раньше были хоть какие-то варианты при удачной стрельбе... Но в этом году мы колоссально проигрывали.

Говорить о каких-то достижениях я бы не стал. Команда не сумела переварить объем работы, который им дал Шашилов. Никто не смог справиться с предложенными функциональными нагрузками.   Кто в будущем сможет переварить этот объем, тот сможет и бежать. Есть такие тенденции в спорте, что после сильных нагрузок сложно выйти из сезона. Но на следующий год может случиться прорыв.

Посмотрим, что будет в следующем году. Но пока все идет к тому, что мы не будем соревноваться на Кубке мира», – сказал Драчев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные