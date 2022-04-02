Логинов о пропуске масс-старта на чемпионате России: «У меня еще сохраняются головные боли после гонок, поэтому решил не усугублять»

Чемпион мира рассказал о самочувствии после перенесенного сотрясения мозга, а также поделился планами на будущее.

— Чуть больше недели назад у вас диагностировали сотрясение мозга после падения на тренировке, как вы себя чувствуете?

— Сейчас все хорошо, об этом уже много было сказано. Да, все именно так, но восстановление начнем после чемпионата России.

— Какие планы по восстановлению? Вместе с партерами по сборной в Ханты?

— Нет, я в апреле буду в самостоятельном режиме.

— Вы довольны тем, как для вас прошел чемпионат России?

— Сюда я ехал, понимая, что форма не оптимальная. Однако сильно хотел помочь Тюменской области выступить хорошо, а эстафеты — это важно.

— Соответственно пропуск масс-старта можно объяснить подготовкой к эстафете?

— Скорее нет, просто у меня еще сохраняются головные боли после гонок, поэтому решил не усугублять.

— Насколько это мешало на дистанции?

— Мешало в любом случае, но завтра меня ждет короткая гонка, а дальше уже буду заниматься восстановлением.

— У вас получается строить планы на будущее, учитывая текущую ситуацию?

— Восстановление — это самое важное, что может быть сейчас. В мае уже начнем подготовку к новому сезону.

— Вы готовы ездить на все этапы Кубка России?

— В любом случае, мы будем отталкиваться от ситуации, которая будет именно в тот момент. Настроен на планомерную работу, чтобы подвести (форму) к ноябрю.

Просто пока тяжело говорить о возможности возвращения на международные соревнования. Сейчас важно выстроить подготовку. Считаю, что в прошедшем сезоне у нас было сделано все гармонично и удачно, поэтому сильно не надо ничего менять, – сказал Логинов.