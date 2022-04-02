Василий Томшин: «Когда за день до отъезда на Кубок IBU нам объявили, что мы едем домой, нас это придавило. Осадок остается, но непонятно, что будет дальше»

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Биатлонист Василий Томшин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы готовились в Европе, готовились к Кубку IBU. Когда за день до отъезда на соревнования нам объявили, что мы собираем вещи и едем домой, нас это придавило, но что делать.

Сейчас я уже немного перестроился и все пересмотрел. Какой-то осадок остается, но пока непонятно, что будет дальше. Но в любом случае я буду продолжать готовиться и тренироваться.

Надеюсь, что мы вернемся настолько быстро, насколько возможно», – сказал биатлонист.

Сегодня Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

Открытый чемпионат России. Томшин выиграл масс-старт, Цветков – 2-й, Поршнев – 3-й, Гараничев – 17-й, Халили – 18-й

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

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