Василий Томшин: «Когда за день до отъезда на Кубок IBU нам объявили, что мы едем домой, нас это придавило. Осадок остается, но непонятно, что будет дальше»

Биатлонист Василий Томшин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы готовились в Европе, готовились к Кубку IBU. Когда за день до отъезда на соревнования нам объявили, что мы собираем вещи и едем домой, нас это придавило, но что делать.

Сейчас я уже немного перестроился и все пересмотрел. Какой-то осадок остается, но пока непонятно, что будет дальше. Но в любом случае я буду продолжать готовиться и тренироваться.

Надеюсь, что мы вернемся настолько быстро, насколько возможно», – сказал биатлонист.

Сегодня Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

Открытый чемпионат России. Томшин выиграл масс-старт, Цветков – 2-й, Поршнев – 3-й, Гараничев – 17-й, Халили – 18-й

Результаты чемпионата России по биатлону 2022