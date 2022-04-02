Анастасия Батманова: «Моя перспектива – олимпийский цикл. Хотелось бы закрепиться в команде и бегать не в последних местах»

Биатлонистка юниорской сборной России Анастасия Батманова рассказала о желании закрепиться во взрослой национальной команде.

«Мне в любом случае в следующем сезоне переходить в «женщины», поэтому надо адаптироваться. Мне кажется, что привыкать не к чему, дистанции с юниорами одинаковые.

Думаю, что в следующем году реально находиться с более взрослыми. Сейчас у нас очень интересная ситуация с международными стартами, поэтому загадывать точно не могу.

Однозначно могу сказать, что моя перспектива – олимпийский цикл. Мне бы хотелось закрепиться в команде и бегать не в последних местах. Надо работать и больше тренироваться.

С кем из тренеров взрослой сборной хотелосб бы пработать? Это провокационный вопрос. Я просто никого не знаю и ни с кем не работала. Я пересекалась на паре сборов, даже удалось поработать с Михаилом Викторовичем (Шашиловым), но личного контакта не было.

Мне же нужно ответить с той точки зрения, чтобы у меня вырос результат, поэтому я-то и не знаю. У меня вообще тренера нет. Папа (Юрий Батманов) больше наставник, но очень много мне помогает, но не тренирует, – сказала 21-летняя биатлонистка.

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