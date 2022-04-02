Томшин о победе в масс-старте: «Почувствовал силы на подъеме, решил попробовать достать Цветкова, и это удалось»

Биатлонист Василий Томшин оценил свою победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«Хотел бы поблагодарить зрителей и стадион, атмосфера очень крутая. По поводу рывка на финише – почувствовал силы на подъеме, решил попробовать достать Макса (Цветкова), и это удалось.

Максим сразу сильно пошел, сразу достать его не удалось. Потом на верхушке подъема использовал силы, которые приберег. На финише Цветкова не видел, ехал до финишной черты.

Пока тяжело, буквально минуту назад финишировал. Но я очень рад, очень доволен, что удалось победить сегодня», – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».

Открытый чемпионат России. Томшин выиграл масс-старт, Цветков – 2-й, Поршнев – 3-й, Гараничев – 17-й, Халили – 18-й

Результаты чемпионата России по биатлону 2022