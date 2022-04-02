Виктор Майгуров: «У меня есть список из стран, кто нам активно противодействует. Но процентов 80 с пониманием относится к ситуации»

Глава Союза биатлонистов России ( ) заявил, что представители многих стран с пониманием относятся к ситуации вокруг российских спортсменов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян от международных стартов под своей эгидой, а также приостановил членство СБР.

«Мы сохранили сборную России по биатлону. Займемся подготовкой резерва и подрастающего поколения. Мотивации у спортсменов достаточно.

Кто нас поддерживает из других стран, а кто – нет? У меня есть список из стран, кто нам активно противодействует. Но процентов 80 стран с пониманием относится к ситуации, я говорю про спортсменов и тренеров.

На уровне национальных федераций нет отторжения, как и с . Стопроцентного бойкота точно нет», – сказал Майгуров.

Мировой биатлон выгнал Россию – за 7 месяцев до нового сезона. К чему такая спешка?