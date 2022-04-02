Виктор Майгуров: «У меня есть список из стран, кто нам активно противодействует. Но процентов 80 с пониманием относится к ситуации»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что представители многих стран с пониманием относятся к ситуации вокруг российских спортсменов.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян от международных стартов под своей эгидой, а также приостановил членство СБР.
«Мы сохранили сборную России по биатлону. Займемся подготовкой резерва и подрастающего поколения. Мотивации у спортсменов достаточно.
Кто нас поддерживает из других стран, а кто – нет? У меня есть список из стран, кто нам активно противодействует. Но процентов 80 стран с пониманием относится к ситуации, я говорю про спортсменов и тренеров.
На уровне национальных федераций нет отторжения, как и с IBU. Стопроцентного бойкота точно нет», – сказал Майгуров.
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