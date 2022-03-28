Чемпионат Швеции. Виктор Брандт и Стина Нильссон победили в спринтах, Брурссон – 2-я

Сегодня на чемпионате Швеции по биатлону прошли спринтерские гонки. Виктор Брандт и одержали победы.

Чемпионат Швеции

Питео

Спринт

Мужчины

1. Виктор Брандт – 27.08,9 (0)

2. Оскар Брандт – 4,9 (4)

3. Эмиль Нюквист – 17,8 (3)

4. – 48,1 (2)

5. Виктор Олссон – 57,3 (2)

6. Хеннинг Сьоквист – 59,8 (3)

Женщины

1. Стина Нильссон – 21.17,0 (1)

2. – 15,6 (0)

3. Тильда Юханссон – 40,5 (0)

4. Йоханна Скоттхайм – 44,2 (0)

5. – 1.29,4 (0)

6. – 1.37,9 (2)