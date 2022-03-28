Чемпионат Швеции. Виктор Брандт и Стина Нильссон победили в спринтах, Брурссон – 2-я

Сегодня на чемпионате Швеции по биатлону прошли спринтерские гонки. Виктор Брандт и Стина Нильссон одержали победы.
Чемпионат Швеции
Питео
Спринт
Мужчины
1. Виктор Брандт – 27.08,9 (0)
2. Оскар Брандт – 4,9 (4)
3. Эмиль Нюквист – 17,8 (3)
4. Тобиас Арвидсон – 48,1 (2)
5. Виктор Олссон – 57,3 (2)
6. Хеннинг Сьоквист – 59,8 (3)
Женщины
1. Стина Нильссон – 21.17,0 (1)
2. Муна Брурссон – 15,6 (0)
3. Тильда Юханссон – 40,5 (0)
4. Йоханна Скоттхайм – 44,2 (0)
5. Эмма Нильссон – 1.29,4 (0)
6. Элизабет Хогберг – 1.37,9 (2)