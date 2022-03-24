В Ванкувере могут провести публичное голосование по возможной заявке города на проведение Олимпиады-2030

В канадском Ванкувере могут провести публичное голосование насчет возможной заявки города на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

С таким предложением выступила член городского совета Коллин Хардвик. Предполагается, что опрос покажет, готова ли общественность поддержать Ванкувер в качестве столицы Игр. Предложение Хардвик будет рассмотрено на заседании совета 29 марта.

В 2010 году Ванкувер уже принимал зимнюю Олимпиаду. Перед этим, в 2003 году, в городе также было организовано голосование: 63,89% участников тогда поддержали заявку на проведение Игр.