Ирина Казакевич: «Настрой положительный, будем развивать биатлон в России. Мы будем окрепшими, когда вернемся на мировую арену»

Российская биатлонистка рассказала, что сохраняет положительный настрой в ситуации с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

– Я следила за стартами Кубка мира, мне было интересно, кто возьмет глобус в масс-старте, плюс общий зачет Кубка мира, на каких позициях остались мы.

Очень большие ожидания от чемпионата России в Тюмени. Думаю, что это будет еще более захватывающий турнир, потому что в Тюмени допустят болельщиков, нам нравится, как там любят биатлон.

Ожидается интересная борьба, плюс белорусские друзья приедут, составят конкуренцию, будет весело, мы покажем хороший биатлон.

– Что заставляет не опускать руки в такой ситуации?

– Очень люблю биатлон, то, чем занимаюсь. Мы были на Кубке СБР в Уфе, в каждой гонке хотелось выходить, показывать результат еще больше, потому что были зрители, непередаваемые эмоции, которые заставляют двигаться вперед.

У меня только положительный настрой, будем развивать биатлон в России в следующем году. Мы будем более окрепшими, когда вернемся на мировую арену, – сказала Казакевич.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022