Виктор Майгуров: «Направляем на чемпионат России нашу сервис-бригаду в количестве 5 человек, плюс 3 человек – в составе региональных команд»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как будет организована подготовка лыж на чемпионате России в Тюмени.

«Мы направляем на чемпионат России в Тюмень нашу сервис-бригаду в количестве 5 человек, плюс 3 человек – в составе региональных команд. Сервис-бригада будет помогать готовить лыжи всем желающим командам. Мы понимаем, что не у всех регионов есть полноценный сервис.

Такая практика была в 2011-2014 годах, но вообще есть идея унифицировать или приравнять, создать максимально одинаковые условия для всех спортсменов. Это готовить лыжи одним парафином для всех, как мы это делали осенью на контрольных соревнованиях. Да, там было гораздо менее количество, но эта тема интересная. И многие спортсмены других стран – Франции, Швеции – давно используют эту практику. И спортсмены выступают на одном парафине, что можно было максимально оценить уровень подготовки», – сказал Майгуров.

Чемпионат России в Тюмени пройдет с 30 марта по 3 апреля.

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