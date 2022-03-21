Экс-постпред США при ООН об отстранении российских спортсменов: «Это неправильно. Причина заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность»

Бывший постоянный представитель США при ООН Эндрю Янг считает неправильным отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность.

Это нехорошо для России, это ослабляет Россию... Давайте мы остановимся и начнем все сначала, а также постараемся достичь мира», – сказал Янг.

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