Кубок мира. Спринт. Лагрейд показал лучший ход, Лессер – 2-й, Понсилуома – 3-й, у Дестье – быстрейшая стрельба

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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23.51,2

2. Эрик Лессер (Германия) – 10,1

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,8

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,7

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,4

6. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,9

7. Филип Андерсен (Норвегия) – 21,5

8. Филипп Наврат (Германия) – 23,7

9. Бенедикт Долль (Германия) – 29,3

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 30,9

Скорострельность

1. Симон Дестье (Франция) – 44,5 (1)

2. Скотт Гоу (Канада) – 44,8 (3)

3. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 45,1 (1)

4. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 45,3 (2)

5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 45,7 (3)

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 47,4 (0)...

17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 51,2 (0)

18. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 52,3 (0)

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