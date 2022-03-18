Кубок мира. Спринт. Лагрейд показал лучший ход, Лессер – 2-й, Понсилуома – 3-й, у Дестье – быстрейшая стрельба

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23.51,2
2. Эрик Лессер (Германия) – 10,1
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,8
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,7
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,4
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,9
7. Филип Андерсен (Норвегия) – 21,5
8. Филипп Наврат (Германия) – 23,7
9. Бенедикт Долль (Германия) – 29,3
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 30,9
Скорострельность
1. Симон Дестье (Франция) – 44,5 (1)
2. Скотт Гоу (Канада) – 44,8 (3)
3. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 45,1 (1)
4. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 45,3 (2)
5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 45,7 (3)
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 47,4 (0)...
17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 51,2 (0)
18. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 52,3 (0)