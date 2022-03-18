«Мы прекрасно понимаем, почему журналисты не хотели говорить об этом. В Китае они были так же уязвимы, как и мы». Кристиансен и Лагрейд о политических темах на Олимпиаде

Норвежские биатлонисты Ветле Шостад Кристиансен и Стурла Хольм Лагрейд высказались о проведении зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Перед началом Игр ряд спортсменов и других общественных деятелей критиковали Китай за нарушения в сфере прав человека. При этом в оргкомитете Пекина-2022 заявили, что готовы применять санкции за любые политические акции во время соревнований.

«Считаю, что журналисты хотели бы задавать вопросы (во время Олимпиады – Sports.ru) – так же, как и мы хотели бы отвечать на них. Но мы заранее получили четкие указания и знали, что если нарушим их, то неизвестно, что произойдет.

Мы прекрасно понимаем, почему журналисты не хотели говорить об этом. В Китае они были так же уязвимы, как и мы», – сказал Кристиансен.

«К сожалению, свобода слова там ограничена, об этом можно говорить с уверенностью. Мы видели не весь Китай, а то, что нам хотели показать.

Я читал книги, чтобы немного узнать о Китае, о династиях и обо всем, что там происходило – считаю, это было очень интересно. Но, читая про цензуру с XX века, мне показалось, что я читаю книгу в каком-то другом жанре. Это совершенно иное общество, нежели в Норвегии», – отметил Лагрейд.