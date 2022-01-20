Спортсменам на Олимпиаде в Пекине в случае акций протеста грозит лишение аккредитации и другие наказания

Любое поведение спортсмена на Олимпийских играх в , противоречащее олимпийскому духу или китайским законам, будет подлежать «определенному наказанию».

Об этом заявил заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу в ответ на вопрос о возможности протестов на Олимпиаде.

«Я уверен, любое проявление, соответствующее олимпийскому духу, будет защищено.

Любое поведение или речь, которые противоречат олимпийскому духу или китайским законам и правилам, подлежат определенному наказанию», – заявил Ян Шу на пресс-конференции.

В случае нарушения спортсмен может быть лишен аккредитации. Также могут быть предусмотрены другие санкции.