Призер Паралимпиады из Казахстана Герлиц: «В биатлоне могла быть еще одна бронза, но один досадный промах оказался роковым»

Бронзовый призер Паралимпиады из Казахстана Александр Герлиц подвел итоги Игр.

– Мне очень понравилась эта Паралимпиада, очень высокий уровень организации в таких непростых условиях в нынешнее время пандемии. Все режимы изоляции были соблюдены, питание хорошее. Погодные условия были хорошие. Когда мы приехали, был мороз и снег был тяжелым, но потом потеплело, выпало немного свежего снега после 8 марта, и лыжи стали быстрыми, скольжение стало лучше.

В биатлоне могла быть еще одна бронза на другой дистанции, но один досадный промах оказался роковым. Это биатлон, в индивидуальной гонке за это наказывают штрафной минутой. В спринте в лыжных гонках стал пятым, сильные достойные соперники, все готовились показать максимум. Я доволен своим выступлением.

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