Динара Алимбекова: «Не жалею о том, что приехала в Уфу. Настроение на гонке хорошее, но потом приходишь в гостиничный номер и новости немножко огорчают»

Белорусская биатлонистка поделилась впечатлениями от гонок открытого Кубка и чемпионата России в Уфе.

Сегодня она одержала победу в гонке преследования.

– После спринта вы говорили, что не очень хотели ехать в Уфу. Но сегодня вы очень радостная уходили с рубежа. Получили удовольствие от гонки?

– На самом деле я хочу сказать, что в том интервью были немного неправильные слова. Не знаю, как так получилось. Я прочитала статью, в которой говорилось, что я не очень хотела ехать и поддерживать команду. На самом деле я сказала, что не очень хотела ехать, но когда попросили поддержать, я не отказала.

Сегодняшняя победа никак не поменяет мои слова. Я действительно не хотела сюда ехать и уже на дистанции почувствовала, что не хватает какой-то скоростной работы, которая мне бы еще больше помогла. Но трасса здесь не из простых. Не могу все спихнуть на то, что я не тренировалась как следует. Наверное, тяжело всем. Но здесь хорошая атмосфера.

Мне уже пишут болельщики из Беларуси, что тоже хотели бы поприсутствовать, поболеть. Не думали, что такая атмосфера будет. После спринта ко мне подходили и маленькие дети, и люди в возрасте благодарили. Они не думали, что меня здесь увидят, очень рады, что мы приехали в Россию. Это очень приятно. Поэтому не хочется обижать людей, которые нас ждали.

Я не жалею о том, что приехала. Настроение на гонке хорошее, обо всем забываешь, но потом приходишь в гостиничный номер и новости, конечно, немножко огорчают.

– В мега-масс-старте побежите?

– Да, я планирую бежать всю программу. Был выбор либо сюда, либо в Тюмень. Но здесь программа мне показалась интереснее, что есть возможность выступить в такой гонке, в которой еще ни разу не выступала. Мне этот масс-старт даже снился на днях, потому что даже не представляю, как его бегать. Но будет интересно. Даже на Кубке мира такого нет, – сказала Алимбекова.

– Следили за мужским спринтом?

– Конечно. Смотрела по телевизору и до начала гонки все интервью «Матч ТВ». Очень непривычно. Потому что до этого я его не смотрела. Интересные прямые включения, прямые эфиры.

– Вдохновил красивый финиш?

– Да. Поздравила всех наших тренеров, ребят. Это хороший уровень. Они много тренировались. Я всегда говорила, что не знаю, кто еще так много тренируется. Они заслуженно сегодня на пьедестале, – добавила спортменка.