Юрий Каминский: «Нам в любом случае надо двигаться в сторону Азии. Участвовать в Азиадах, которые проходят раз в 4 года. Какой-то выход искать надо, так?»

Тренер Юрий Каминский рассказал о возможном участии сборной России по биатлону в азиатских соревнованиях.

– Допускаете, что теперь биатлонистам пару лет придется бегать в России?

– Морально мы к этому уже приготовились. Но этого мало. Нужно разработать систему соревнований как внутри России, так и потенциально международную. Насколько это возможно. Слышал довольно интересную идею – ввести клубный соревновательный зачет. Правда, для этого нужны спонсоры и деньги, а с этим будет туго.

Наверное, проще разделить всех по региональному принципу. Все-таки основная помощь именно от регионов. Еще вариант: сделать Кубок Евразии. Понятно, что страны в биатлонном плане слабенькие, но нам в любом случае надо двигаться в сторону Азии.

Уже будучи в лыжах и работая в Якутии, мы предпринимали попытки организовывать такие соревнования. И в Якутске, кстати, проходил довольно крупный турнир «Дети Азии». По такому типу можно делать что-то еще. Участвовать в Азиадах, которые проходят раз в четыре года, в конце концов.

– Насколько интересно это будет спортсменам?

– А какой-то выход искать надо, так? Мы сохраним сборную. Плюс, если все сделать правильно, средний уровень биатлона по России может серьезно повыситься. Вот сейчас составляем списки сборных команд – так там сплошь призеры чемпионатов страны.

Это потому, что соревнований много, и когда нет двух составов, в тройку попадают люди, реальный уровень которых – второй десяток. Теперь же для попадания на пьедестал всероссийских соревнований придется напрягаться посерьезнее, – отметил Каминский.