Акимова о непопадании в сборную: «Я была максимально настроена, потому что олимпийский год, но ничего не сделаешь. Дай бог, на следующий олимпийский цикл пойдем»

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала о дальнейших планах в карьере.

– Могли бы рассказать о зимнем отборе в команду, почему вас там не было?

– Мне помешала болезнь, я заболела именно к отборам. После отборов я уже чувствовала себя более-менее, но потом снова болела с температурой в 39, также пропустила целый месяц. То есть два месяца у меня ушло на лечение и восстановление. Был грипп, но возможно и COVID.

– Насколько сильно были нацелены на Олимпиаду перед сезоном?

– Я была максимально настроена, потому что олимпийский год, я была мотивирована, но ничего не сделаешь. Будем смотреть в будущее.

– Какая сейчас перед вами карьерная цель?

– Сейчас достойно выступить на чемпионате России. После чего будем тренироваться, дай бог, на следующий олимпийский цикл пойдем, – сказала Акимова.

Сегодня Акимова заняла 20-е место в спринте на этапе Кубка России в Уфе.