Поршнев выиграл контрольный масс-старт сборной России по биатлону, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 4-й

Биатлонист Никита Поршнев выиграл контрольную тренировку мужской сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске (масс-старт), Александр Поварницын – 2-й.

Отборочные старты на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU прошли 12 и 13 ноября. По итогам спринта и масс-старта будет определен один участник основного состава (в дополнение к пятерым, которые без отбора стартуют на Кубке мира) и шесть – резервного.

Контрольная тренировка сборной России

Ханты-Мансийск

Масс-старт

1. Никита Поршнев – 36.43,9 (0)

2. – 8,2 (0)

3. – 48,4 (3)

4. – 50,2 (2)

5. – 1.10,6 (1)

6. – 1.11,7 (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты гонки – позже.