Поршнев выиграл контрольный масс-старт сборной России по биатлону, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 4-й

Теги сборная России результаты Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов контрольные гонки сборной России Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Ярослав Костюков Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Михаил Первушин Андрей Вьюхин Денис Таштимеров Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Алексей Вагин Евгений Сидоров Даниил Фомин Илья Гаврилов Биатлон

Биатлонист Никита Поршнев выиграл контрольную тренировку мужской сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске (масс-старт), Александр Поварницын – 2-й. 

Отборочные старты на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU прошли 12 и 13 ноября. По итогам спринта и масс-старта будет определен один участник основного состава (в дополнение к пятерым, которые без отбора стартуют на Кубке мира) и шесть – резервного. 

Контрольная тренировка сборной России

Ханты-Мансийск

Масс-старт

1. Никита Поршнев – 36.43,9 (0)

2. Александр Поварницын – 8,2 (0)

3. Даниил Серохвостов – 48,4 (3)

4. Антон Бабиков – 50,2 (2)

5. Максим Цветков – 1.10,6 (1)

6. Василий Томшин – 1.11,7 (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты гонки – позже. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные