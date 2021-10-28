Поршнев выиграл контрольный масс-старт сборной России по биатлону, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 4-й

Биатлонист Никита Поршнев выиграл контрольную тренировку мужской сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске (масс-старт), Александр Поварницын – 2-й.
Отборочные старты на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU прошли 12 и 13 ноября. По итогам спринта и масс-старта будет определен один участник основного состава (в дополнение к пятерым, которые без отбора стартуют на Кубке мира) и шесть – резервного.
Контрольная тренировка сборной России
Ханты-Мансийск
Масс-старт
1. Никита Поршнев – 36.43,9 (0)
2. Александр Поварницын – 8,2 (0)
3. Даниил Серохвостов – 48,4 (3)
4. Антон Бабиков – 50,2 (2)
5. Максим Цветков – 1.10,6 (1)
6. Василий Томшин – 1.11,7 (2)
ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты гонки – позже.