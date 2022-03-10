Олег Матыцин: «В настоящее время претензий со стороны WADA к России нет. WADA признало, что в стране одна из самых эффективных систем противодействия допингу»

Теги WADA РУСАДА Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В 2020 году организация лишилась статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны WADA к России нет. Наша страна признана соблюдающей на 100% абсолютно все конвенции.

Нарушения выявляются нами, и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) признало, что в России одна из самых эффективных систем противодействия допингу», – сказал Матыцин в эфире канала «Россия 24».

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