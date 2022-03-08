Тириль Экхофф: «Олимпийские игры-2026 в Италии могли бы стать прекрасным опытом. Но я не могу загадывать так далеко»

Норвежская биатлонистка рассказала о неуверенности в вопросе завершения карьеры.

– Я чертовски не уверена. Но есть несколько вещей, которых я хочу достичь до того, как завершу карьеру.

– Что это за вещи?

– Есть некоторые цели, которые я поставила перед собой. Прямо сейчас я не могу заглядывать на четыре года вперед, но я могу заглянуть на пару лет вперед.

– Целью являются результаты или речь идет о других вещах?

– Эти цели касаются развития. Мой последний сезон проходил нелегко, и я несколько неправильно расставляла приоритеты. Блин, неужели это будет мой последний год? Я не могу себе этого представить.

Мне кажется, что другая жизнь – это так страшно. Найти свое место после долгой карьеры – не думаю, что это так легко.

Я участвовала в трех Олимпиадах – в России, Южной Корее и Китае. Олимпийские игры-2026 в Италии с биатлоном в Антерсельве могли бы стать прекрасным опытом. Но я не могу загадывать так далеко. Я не так методична, как Уле Эйнар (Бьорндален), ха-ха.

– Что насчет чемпионата мира через два года?

– Думаю, это будет безумие. Я собираюсь все оценить после сезона и посмотреть, смогу ли я выдерживать эту жизнь.

Последние два года были настолько особенными. Быть таким асоциальным и жить в такой тесной связи с командой, которая во многих отношениях становится единственным кругом общения, который у тебя есть. Постоянно не видеть семью и друзей. Это действительно было нечто особенное.

Как спортсменка я испытала все, поэтому вопрос в том, достаточно ли я голодна.

– Если бы ты уходила из спорта, не хотела бы ты объявить об этом перед гонками в Коллене, чтобы тебя тоже чествовали (как Терезу Йохауг – Sports.ru)?

– Ха-ха. Лыжи и биатлон немного отличаются друг от друга. Тереза бежала и плакала. Будет нелегко стрелять, если в прицел попадут слезы, – сказала Экхофф.

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