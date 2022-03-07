Брагин о том, как российские юниоры добирались домой: «Из США мы вылетели 3 марта в 8 утра по местному времени, а в Москве приземлились вечером 4 марта»

Старший тренер по резерву биатлонной сборной России Владимир Брагин рассказал, как российские спортсмены добирались домой из американского Солджер-Холлоу, где проходил юниорский чемпионат мира.

– Расскажите о долгой дороге домой с двумя пересадками в Лос-Анджелесе и Стамбуле. Сначала у вас был внутренний рейс...

– Из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес мы вылетели без проблем. В аэропорт приехали почти за 4 часа до вылета и довольно спокойно все оформили.

Мы пытались договориться, чтобы оформить транзит и не нужно было получать багаж и оружие, но в Лос-Анджелесе нам пришлось все это снова получить, чтобы сменить терминал.

– С чем была связана задержка вылета в Турцию почти на час?

– На регистрации рейса в Стамбул мы были за 3 часа. Помимо бизнеса и онлайн-регистрации там работали всего 3-4 стойки. Самолет большой, больше 300 человек.

Было немного сложно, но мы тоже все успели и оформились минут за 15-20 до вылета. Но при погрузке нашего оружия подошел какой-то сотрудник спецслужб в черной форме с непонятными нам буквами и потребовал, чтобы мы открыли все кейсы с оружием.

Надо понимать, что каждый кейс закрыт на два замка, один наш, один американский, плюс каждый опечатан в хомуты и заклеен наклейками. Минут 40 мы это все вскрывали, при этом наше оружие его совершенно не интересовало. Видимо это был человек из подразделения, которое занимается наркотиками.

Он все досмотрел, потом мы обратно все закрыли. Но опять отмечу, что отношение Turkish Airlines к нам было уважительное – они задержали самолет и народ в нем просидел почти час, пока мы втроем заканчивали все эти мероприятия. Потом 13 часов полета и мы были в Стамбуле.

– Там все было по графику?

– Там сразу случилась задержка, и было непонятно, во сколько мы вылетим домой. Пауза растянулась часа на четыре.

Сложность в том, что нужно было понимать, на какое время брать билеты ребятам, чтобы они разлетались по домам уже из Москвы. Мы тянули до последнего, в итоге, хоть и с задержками, но все разлетелись по месту назначения.

– Сколько в итоге заняла дорога домой?

– Считайте сами: из Солт-Лейка мы вылетели 3 марта в 8 утра по местному времени, а в Москве приземлились вечером 4 марта почти в половину десятого.

– Что ждет наших юниоров в концовке сезона?

– У нас еще идут соревнования – сейчас (с 6 по 12 марта) проходит юниорское первенство России в Увате, потом, с 14 по 20-е марта, в Ханты-Мансийске. Мы ребятам рекомендовали пропустить Уват, потому что сейчас они попадут под очень жесткую и временную, и высотную акклиматизацию.

Все-таки они провели 20 дней на высоте 1700 метров, а разница по времени с Уватом составляет 12 часов. К тому же это движение с запада на восток, оно переносится хуже, чем с востока на запад. А вот с 14 марта хотелось бы увидеть всех снова в Ханты-Мансийске, – сказал Брагин.