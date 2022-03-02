Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на чемпионате мира среди юниоров

Теги Союз биатлонистов России IBU чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России женская юниорская сборная России по биатлону Сергей Аверьянов Биатлон

Юниорская сборная России по биатлону отстранена от участия в эстафетах на чемпионате мира в американском Солджер Холлоу.

«Российские юниоры отстранены от участия в эстафетных гонках первенства мира по биатлону в США.

Эстафетные гонки, намеченные на последний соревновательный день юниорского чемпионата мира по биатлону в Солджер Холлоу (США), пройдут без участия российских спортсменов. Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», – сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Эстафетные гонки на чемпионате мира среди юниоров пройдут сегодня.

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов сообщил, что российская команда покинет США 3 марта.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные