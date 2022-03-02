Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на чемпионате мира среди юниоров

Юниорская сборная России по биатлону отстранена от участия в эстафетах на чемпионате мира в американском Солджер Холлоу.

«Российские юниоры отстранены от участия в эстафетных гонках первенства мира по биатлону в США.

Эстафетные гонки, намеченные на последний соревновательный день юниорского чемпионата мира по биатлону в Солджер Холлоу (США), пройдут без участия российских спортсменов. Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», – сообщили в биатлонистов России (СБР).

Эстафетные гонки на чемпионате мира среди юниоров пройдут сегодня.

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов сообщил, что российская команда покинет США 3 марта.