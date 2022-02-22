«Организаторы очень придирчиво отнеслись к сертификатам о вакцинации. Логистика оказалась непростой». Вице-президент СБР о подготовке к юниорскому ЧМ в США

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о трудностях при подготовке к юниорскому чемпионату мира, который пройдет в американском Солжер Холлоу.

Ранее сообщалось, что для участия в соревнованиях российские биатлонисты согласились привиться вакциной от ковида, одобренной в США.

«Обычно мы проводим отбор на региональном уровне, составляем расширенный список кандидатов, а уже потом формируем окончательный состав команды. Сейчас из-за ковида процедуру пришлось упростить: тренеры сразу назвали фамилии тех, кто будет готовиться к чемпионату мира.

Были проблемы и с организацией поездки. Например, с получением американских виз: организаторы очень придирчиво отнеслись к нашим сертификатам о вакцинации. В общем, логистика оказалась очень непростой. К счастью, в конечном счете все вопросы удалось решить.

Говорить о шансах молодых спортсменов всегда непросто, слишком уж они нестабильны. Состав нынешней сборной достаточно ровный, но без ярко выраженных лидеров. В свое время у нас были Николай Круглов-младший или Игорь Малиновский, бравшие на мировом первенстве по несколько медалей. Сейчас биатлонистов такого уровня в команде я не вижу: по ходу сезона результаты были весьма средними», – отметил Нуждов.

Соревнования в Солджер-Холлоу пройдут с 23 февраля по 2 марта.

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