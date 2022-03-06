Олег Матыцин: «Развитие международного олимпийского движения невозможно представить без России. Будем делать все необходимое, чтобы доносить позицию»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что развитие международного олимпийского движения невозможно без России.

«Развитие международного олимпийского движения невозможно представить без России. Чем быстрее лидеры мирового спорта это осознают, тем быстрее восстановится стабильное развитие мира спорта в целом. Мы со своей стороны будем делать все необходимое, чтобы доносить позицию, защищать позицию спортсменов.

Политика построения мостов – часто используемый образ . Также используется «Мы вместе», это новое звучание олимпийского лозунга. Нужно: а) строить мосты, чтобы мы не разлучались и б) чтобы мы почувствовали, что мы вместе и были все за одного. О сроках не буду говорить, мы со своей стороны готовы к диалогу, с позиции самодостаточного российского спорта», – сказал Матыцин.

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