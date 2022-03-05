Кубок IBU. Бьонтегорд, Бугетвейт, Фрацшер, Штрелов, Дале, Эмильен Клод пробегут масс-старт 60

6 марта на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде пройдет мужской масс-старт 60.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
7-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Масс-старт 60
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)
2. Ховард Бугетвейт (Норвегия)
3. Лукас Фрацшер (Германия)
6. Юстус Штрелов (Германия)
7. Эмильен Клод (Франция)
8. Йоханнес Дале (Норвегия)
9. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
10. Филипп Хорн (Германия)
11. Патрик Браунхофер (Италия)
12. Даниэле Каппеллари (Италия)