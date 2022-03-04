Кубок IBU. Суперспринт. Дале, Бьонтегорд, Штрелов, Клод и Хорн выступят в квалификации

5 марта на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде пройдет мужской суперспринт.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
7-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Суперспринт
Начало квалификации – 12:00, финал – 13:50 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йоханнес Дале (Норвегия)
4. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)
7. Юстус Штрелов (Германия)
11. Эмильен Клод (Франция)
16. Даниэле Каппеллари (Италия)
18. Лукас Фрацшер (Германия)
25. Филипп Хорн (Германия)
29. Томаш Крупчик (Чехия)
31. Патрик Браунхофер (Италия)
41. Ховард Бугетвейт (Норвегия)