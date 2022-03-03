Кубок IBU. Дале, Фрацшер, Бьонтегор, Эмильен Клод выступят в спринте

3 марта на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде мужчины пробегут спринт. Российские биатлонисты не участвуют в соревнованиях.

7-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

4. (Норвегия)...

7. Лукас Фрацшер (Германия)...

12. Юстус Штрелов (Германия)...

14. Патрик Браунхофер (Италия)...

17. Эрленд Бьонтенгорд (Норвегия)...

19. Синдре Петтерсен (Норвегия)...

24. Юго Риваль (Франция)

25. (Франция)...

27. Даниэле Каппеллари (Италия)...

32. Ховард Бугетвейт (Норвегия)...

40. Эндре Стремсхайм (Норвегия)...

44. (Германия)...

55. Доминик Шмук (Германия)...

79. (Германия)