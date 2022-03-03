Кубок IBU. Дале, Фрацшер, Бьонтегор, Эмильен Клод выступят в спринте

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3 марта на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде мужчины пробегут спринт. Российские биатлонисты не участвуют в соревнованиях.

Кубок IBU

7-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени. 

Старт-лист

4. Йоханнес Дале (Норвегия)...

7. Лукас Фрацшер (Германия)...

12. Юстус Штрелов (Германия)...

14. Патрик Браунхофер (Италия)...

17. Эрленд Бьонтенгорд (Норвегия)...

19. Синдре Петтерсен (Норвегия)...

24. Юго Риваль (Франция)

25. Эмильен Клод (Франция)...

27. Даниэле Каппеллари (Италия)...

32. Ховард Бугетвейт (Норвегия)...

40. Эндре Стремсхайм (Норвегия)...

44. Марко Гросс (Германия)...

55. Доминик Шмук (Германия)...

79. Йоханнес Донхаузер (Германия)

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