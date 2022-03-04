«Матч ТВ» не покажет мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

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Канал «Матч ТВ» не покажет мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти. Сборная России не участвует в соревнованиях. 

Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

В программе канала значатся жеребьевка 1/4 финала Кубка России по футболу (15:55 по Москве) и матч 1/4 финала КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» (16:50 по Москве). 

3 марта «Матч ТВ» не показал женскую эстафету на Кубке мира по биатлону, а также отказался от трансляции финальных забегов классического спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.

Ранее сборные России по биатлону и лыжным гонкам отстранили от международных соревнований.

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